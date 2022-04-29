Украина нашла замену заблокированным портам: экспорт зерна по морю пошел через Румынию

Украина начала поставки зерна за границу через румынский порт Констанца в Черном море. На первое судно – Unity N под флагом Маршалловых островов – отгрузили 71 тыс. тонн кукурузы. Всего в порт было отправлено около 80 тыс. тонн зерновых, столько же – еще в пути.

Об этом сообщил менеджер портового оператора Comvex Виорел Панайт, пишет Reuters. Это первая такая морская поставка Украины через Румынию после вторжения России в Украину 24 февраля.

Ранее зерно из Украины шло через эту страну либо по железной дороге, либо с использованием небольших речных портов на Дунае. При этом через порт Констанца в середине апреля уже переправили 35 тыс. тонн украинской железной руды, и ожидается, что второе такое судно будет загружено примерно 15 мая.

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"Поддержать экспорт украинского зерна – значит предотвратить колоссальную волну глобального голода, спровоцированную блокировкой украинских портов... Транспортные коридоры для этого экспорта постепенно формируются", – сказал Панайт.

Черное море является главной судоходной артерией для зерна и нефти в регионе. Однако, по словам Панайта, требуется дополнительная работа над соединительной инфраструктурой порта Констанца. Правительство страны при этом уже планирует восстановление нескольких железнодорожных линий, соединяющих порты страны с украинскими границами.

Не только Румыния

Латвия также поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты. Уже состоялись первые переговоры с представителями администраций латвийских портов, операторами зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.

К инициативе присоединилась и Литва. Министр сельского хозяйства Кестутис Навицкас заявил, что до 1 мая первый пробный состав с предназначенным на экспорт украинским зерном отправится в Клайпеду.

А Федеральное правительство Германии заявило, что намерено гарантировать условия, в которых Украина продолжила бы выращивать зерно и доставлять его миру, несмотря на войну. Власти Германии уже готовят "зерновой мост", чтобы не допустить глобальную продовольственную катастрофу и голод.

Ранее также стало известно, что несмотря на войну, Украина может продать излишки своего зерна Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН). Оно должно предотвратить глобальный голод в странах Африки и Ближнего Востока. Однако этим поставкам также необходимо обеспечить морскую логистику.

Почему это важно

В Украине накопились излишки зерновых для экспорта на 7-10 млрд долл., страна ищет пути для их поставки. При этом через морские порты осуществлялось 85-90% поставок зерновых, руды и других крупногабаритных грузов. Соответственно, блокирование этого транспортного пути сильно ударило по возможностям экспорта.

В конце марта Украина начала поставлять зерно в Европу поездами. Однако исключительно таким путем можно перевезти не так уж много товара. До войны ежемесячный экспорт зерна превышал 5 млн тонн. Поездами из Украины в Европу можно экспортировать лишь до 600 тыс. тонн зерна в месяц.

Экспорт жизненно необходим украинским аграриям, особенно в самые активные сезоны – когда ведется посевная или сбор урожая. Экспортная выручка позволяет закупать семена, удобрения и топливо, без которых вести полевые работы невозможно.

Кроме того, от украинских поставок зависит продовольственная безопасность всего мира. Особенно сильно подорожание продовольствия из-за дефицита украинского зерна и масла ударит по беднейшим странам.

На фоне войны цены на кукурузу и соевые бобы выросли почти до рекордных значений. А в марте 2022 года, на фоне развязанной Россией войны против Украины, мировые цены на продовольствие выросли на 12,6%. Таким образом, мировые цены на продовольствие достигли наиболее высокой отметки за последние 32 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия не только заблокировала экспорт через украинские порты, но и ворует зерно, вывозя его в оккупированный Крым. По мнению СНБО, таким образом РФ планирует спровоцировать голод в южных областях Украины.