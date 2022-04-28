Вперед в прошлое: Россию ждет дефицит, "продуктопроводы" вместо магазинов и возвращение челноков

После того, как Россия самой подсанкцонной страной мира, а крупнейшие компании решили добровольно уйти с ее рынка, россияне столкнулись с дефицитом некоторых товаров. Первый шок уже прошел, ажиотаж спал, но в будущем эти проблемы не решатся – более того, возникнут новые. А прямое вмешательство Кремля в экономку вернет россиян во времена СССР и ранних 90-х.

Дефицит может коснуться даже неожиданных групп товаров, которых не касаются ни одни санкции, – например, бананов. В целом останется всего 30-50% ассортимента, который Россия получала до войны. К таким выводам пришли аналитики и экономисты, пишет "Meduza".

В целом многие важные отрасли промышленности в РФ привязаны к американским и европейским компонентам. Так, по данным доклада НИУ ВШЭ, зависимость от импорта в товарах текстильной промышленности и фармацевтике, в электрооборудовании, авто и компьютерах превышает 50%, в бумажной и химической промышленности, в металлопродукции – от 30% до 50%.

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Более того, логистические цепочки РФ уже подорваны – сначала для ее самолетов закрыли небо, а после запретили заход в европейские порты судов под российским флагом и въезд в ЕС грузовиков на российских и белорусских номерах. А чем меньше способов доставить грузы, тем выше нагрузка на оставшиеся маршруты и риск срыва поставок.

Сахар и прокладки сметали с полок магазинов

В первые же дни полномасштабной войны с Украиной в РФ начался ажиотажный спрос на многие виды товаров. Именно он стал основной причиной исчезновения с полок сахара, гречки, бумаги для печати и прокладок. Торговые сети РФ были к этому попросту не готовы.

При этом специфика ситуации зависит от товарной группы. Если сахара и гречки собственного производства России хватает (проблемы есть только с логистикой и импортной упаковкой), то вот прокладки – это в основном импорт. А производство бумаги в РФ невозможно без импортных химикатов.

Пока что сети наладили внутреннюю логистику и распродают запасы "мирного времени", но с новыми поставками уже есть проблемы. Как рассказал гендиректор Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров, товары заблокированы на границе. "Тонны товара простаивают, а транспортные компании отказываются работать даже с [официальными] представительствами международных корпораций в России", – объяснил он.

Несмотря на то, что острая фаза ажиотажа уже прошла, как только довоенные запасы кончатся, россиян ждет новая волна кризиса. И он не обойдет стороной даже продукты. Управляющий партнер Transformation Partners Игорь Плетнев предупреждает: пропасть могут самые неожиданные товары, в том числе из стран, которые не собираются вводить санкции – например, бананы из Эквадора. Всему виной дыры в логистике.

К тому же в ближайшие месяцы продукты подорожают – причина все в том же логистическом кризисе, а также обвале рубля, отмечает директор аналитического агентства Infoline Иван Федяков. По его словам, зависимость от иностранных комплектующих есть практически везде, даже чисто российское молоко разливается в Tetra Pak, аналогов которому в России нет.

А с более сложными в производстве продуктами ситуация еще хуже. "Например, йогурт. Молоко для него дают российские коровы, по баночкам разливают на российском заводе. Но бактерии для закваски – импортные, упаковку производят в России, но из импортного сырья, и даже алюминиевая пленка из-за границы", – говорит директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Автомобили вообще закончились

Есть отрасли, которые попали в патовую ситуацию. Одна из них – автомобильный сектор, причем и в продаже и в производстве.

Многие автопроизводители остановили поставки в РФ и закрывают бизнес в стране-агрессоре. Цены на авто уже подскочили в среднем на 20-60%. Иномарки перестали поставлять в Россию еще до введения официальных санкций.

"Большинство автоконцернов сетуют на трудности с логистикой, разрывы в поставке запасных частей или комплектующих... Пока что не ввозят никакие [автомбили]", – объяснил участник рынка Алексей Голубятников.

И это еще не конец, говорят специалисты. Например, санкции против России ввел крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC. Без его продукции невозможно производство любой микроэлектроники, в том числе, и в автопроме. Из-за нехватки комплектующих о частичной приостановке производства уже заявил российский "АвтоВАЗ".

Новые иномарки в России закончатся в течение нескольких месяцев, и страна "пересядет" на подержанные авто, считает Голубятников. Но как они будут обслуживаться в условиях сломанной логистики и санкций, непонятно.

К тому же, подержанные машины через какое-то время выйдут из строя по естественным причинам, а новых не появится: "На ближайшие пять-шесть лет парка хватит. А вот что дальше – вопрос, на который у меня нет ответа. Я не берусь прогнозировать, что будет завтра, не то что через пять-шесть лет".

Магазины станут "продуктоводами" с полупустыми полками

Правительство России в нехватке товаров винит или нерациональное поведение потребителей, или недобросовестных производителей и продавцов. Якобы они создают искусственный дефицит и повышают цены.

Однако действия самого правительства на дефицит влияют куда сильнее роста цен, уверен Иван Федяков из Infoline. Власти РФ еще с февраля занялись регулированием цен, запретами на экспорт и наказаниями для "спекулянтов". Это негативно влияет и на продавцов, и на покупателей.

Кремль нацелен на госрегулирование и плановую экономику, считает Игорь Плетнев. Если этот тренд не изменится, в будущем россиян ждет "второй СССР".

"В этом случае торговые сети превратятся в продуктопроводы, которые обеспечивают население базовой едой, дешевыми калориями, топливом для выживания. При таком сценарии, конечно, государство будет контролировать объем товара, который люди покупают, цены на эти товары, маржинальность, которую торговые сети могут себе оставлять как вознаграждение за функцию продуктопровода", – уверен аналитик.

А о том, что тренд изменится, пока ничего не говорит. Чтобы решить проблему ассортимента, Кремль планирует не увеличить поддержку отраслей, а узаконить "серый" ввоз товаров, которые из-за санкций или логистических проблем будут недоступны для россиян.

Это решение возвращает Россию в эпоху мелких перекупщиков и челноков, которые "будут возить через границу ширпотреб в клетчатых сумках", полагает Федяков. Официальная цель правительства – "гарантировать поставки", но на деле это только наводнит российский рынок контрафактом.

"То, что с нашей стороны серый импорт не будет караться, не значит, что к этому нормально отнесутся и с другой стороны. Вывоз брендовых вещей будет пресекаться, челноков будут ловить, демонстративно наказывать... А Китайцы и турки делают очень хорошие подделки – не отличишь. И потом уже контролировать эту историю будет невозможно", – предупреждает эксперт.

Осталось только 2 сценария

Федяков видит два возможных сценария развития ситуации с угрозой тотального дефицита:

1. Остановка боевых действий и долгие переговоры с Европой, чтобы восстановить хотя бы часть контрактов. "Это не избавит нас от потерь, они уже безвозвратно идут по всем фронтам, но позволит их минимизировать", – считает эксперт.

2. Если война продолжится "до какого-то момента, пока не станет бессмысленной, условно, еще несколько месяцев". Это, по словам Федякова, влечет за собой разрыв абсолютно всех контактов с европейскими и американскими партнерами, в большинстве случаев уже безвозвратно.

"И тогда это путь полной изоляции России по сценарию намного хуже Ирана. С пустыми полками, обнищанием населения и другими вытекающими последствиями. Я слабо себе представляю, как можно реализовать второй сценарий, не вызвав массового недовольства населения", – резюмирует он.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный экономист, бывший замминистра финансов РФ, экс-первый заместитель главы Банка России Сергей Алексашенко тоже считает, что Россия будет чем-то средним между Северной Кореей и Ираном. Ведь введенные против РФ санкции будут иметь долгосрочный эффект.