Введенные против России санкции будут иметь долгосрочный эффект. Они будут ежегодно наносить вред и убивать реальный сектор экономики. В результате уже в 2036-м Россия будет из себя представлять "что-то среднее между Северной Кореей и Ираном".

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал известный экономист, бывший замминистра финансов РФ, экс-первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко. Полную текстовую версию интервью в рамках проекта "Орестократия" можно будет прочитать 29 апреля.

"Если взять 2036 год, когда закончится очередной президентский срок, к тому времени Россия будет из себя представлять что-то среднее между Северной Кореей и Ираном. Ну да, возможно, более продвинута технологически: в принципе, какие-нибудь самые дешевые китайские смартфоны, где нет американских патентов, ничего американского нет, все сделано китайцами, цап-царап – и как смогли, так сделали, будут. Машины китайские – японских нету, корейских тоже… И при этом – все безумно дорогое", – говорит Алексашенко.

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Фактически, по словам экономиста, Путин оставит после себя страну с разбитой экономикой. Из-за введенных ограничений пострадают все секторы экономики. "Вот, собственно, к 2036 году, когда вам нужно будет отдавать власть преемнику или идти еще раз на 12 лет, будет что-то такое. В Иране надо посмотреть, как это все устроено. Такая вот жизнь", – сказал экономист.

Отметим, Иран, страна с 85-миллионным населением и третья в мире по величине запасов нефти, живет под экономическими санкциями 40 лет. В течение десятилетий из-за введенных санкций ВВП в стране не росло. Как результат, уровень жизни здесь фактически "замер". Международные компании отказываются от сотрудничество со страной, официально не поставляют свою продукцию. В стране есть сразу несколько параллельных курсов доллара, а львиная доля товаров – контрабанда, которую в обход компаний ввозят в страну по завышенным ценам.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.