Война в Украине разрушила треугольник Москва-Пекин-Берлин: Данилов рассказал, как Путин 'всех переиграл'. Видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, какими уже сейчас являются последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину. Санкции, которые мир ввел против агрессора после 24 февраля 2022-го, были куда более жесткими, чем в 2014-м году. Они действительно действуют и смогли помешать планам России.

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Санкции в частности привели к тому, что треугольник Москва-Пекин-Берлин, который должен появиться, был разрушен. Об этом Данилов сказал в интервью UKRLIFE.TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также к треугольнику подключилось бы еще несколько стран, если бы России и Германии удалось поставить всю Европу в зависимости от российского газа. Они планировали это сделать, запустив газопровод "Северный поток-2" из РФ в ФРГ, проходящий через Балтийское море.

"Они считали, что они всех переиграют. Путин начал с немцами сотрудничать еще из Санкт-Петербурга, первый банкир, появившийся у Путина, был немец (Маттиас Варниг, директор компании Nord Stream AG – Ред.)", – говорит Данилов.

В целом, по его словам, санкции против РФ действительно работают не так быстро, как бы этого хотела Украина, но они работают и процесс набирает обороты. И дальше, считает секретарь СНБО, процессы внутри РФ, вызванные этими ограничениями, будут только ускоряться.

Как сообщал OBOZREVATEL, все введенные против России экономические санкции за ее агрессию против Украины продлены на следующие шесть месяцев – до 31 июля 2023 года. Соответствующее решение принял Совет ЕС.

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