Военные расходы в мире в 2021-м впервые превысили $2 трлн: кто потратил больше всего

Военные расходы в мире в 2021 году впервые в истории превысили отметку в $2 трлн. В список государств, которые потратили на вооружение больше остальных, вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. В целом на эти страны приходится 62% глобальных расходов на вооружение.

Страна-террорист увеличила свой военбюджет за год до кровавой войны в Украине на 2,9% – сумма составила $65,9 млрд, об этом свидетельствуют данные отчета Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI. Кстати, это был третий год роста к ряду, когда военные расходы достигли 4,1 % от ВВП.

Как говорится в отчете, такому росту способствовали продажи РФ нефти и газа. В то же время, такие страны как Германия, Венгрия и Австрия, продолжают блокировать энергетическое эмбарго ЕС, продолжая финансировать военную машину диктатора Владимира Путина.

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Военные расходы Украины начали резко расти после оккупации Россией Крыма в 2014 году. Они выросли на 72% в период с 2014 по 2021 год и на 142% по сравнению с 2012 годом. Но эта восходящая тенденция была прервана в 2021-м, когда военные расходы нашего государства упали на 8,5%, до $5,9 млрд или 3,2% ВВП.

Китай идет вторым по объему расходов (после Штатов). Страна в 2021 году выделила на свои вооруженные силы $293 млрд, что на 4,7% больше чем в 2020 году. Интересно, что военные инвестиции КНР растут уже 27 лет подряд.

Как писал ранее OBOZREVATEL, страны-члены Евросоюза продавали оружие России с 2015 года, невзирая на эмбарго. Поставки на территорию страны-террориста продолжались как минимум до 2020-го. Десять государств из ЕС экспортировали военной техники на сумму 346 млн евро. Самым большим поставщиком является Франция.