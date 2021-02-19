Витренко хотят назначить "министром" в обход Рады: Зеленский нашел вариант

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде изменить закон так, чтобы и.о министра получил все те же полномочия, что и назначенный парламентом глава ведомства – приватизировать и продавать госимущество, принимать кадровые решения, иметь право подписи. Это позволит и.о. главы Минэнерго Юрию Витренко неограниченное время находится в таком статусе без поддержки Рады и фактически стать полноправным министром.

Как рассказали OBOZREVATEL высокопоставленные собеседники из Офиса президента, такое решение предложили из-за того, что голосов за назначения Витренко по закону не хватает. Поэтому решили пойти по другому пути. Поменять закон.

Так, до ноября 2020 года исполняющие обязанности министров в нашей стране не были ограничены фактически ничем – это de facto были полноценные министры, которых назначили в обход Рады. 17 ноября 2020 года в Раде приняли т.н. "правку Шкрум", которая критически ограничила полномочия и.о. и свела их фактически к тому, чем они и являются – функцией, которая должна обеспечить транзит от одного министра ко второму.

Этой правкой и.о. запретили:

проводить кадровую политику в министерстве и в подчиненных ему госпредприятиях (запрет на назначение/увольнение директоров, замов министра и тд),

отчуждать госимущество (приватизировать, продавать, сдавать в аренду),

осуществлять реорганизацию министерства, менять его структуру.

Премьер-министр и Офис президента утверждают, что из-за этой правки шахтеры остались без зарплат, так как Витренко не может подписывать финансовые документы. В результате была принята правка нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Наталухи, которая разрешает и.о. министра право подписи (и только).

Также этим документом Витренко дали возможность работать еще 60 дней (после нужно снова идти в парламент для назначения на должность). Президент Зеленский правку Наталухи заблокировал и предложил вернуть Витренко ВСЕ полномочия. Его правки попали в распоряжение OBOZREVATEL:

"Чтобы принять предложение президента (принять вето) – нужно 226 голосов. Далеко не факт, что они будут. Если их не будет, нужно будет преодолевать вето – это 300 голосов, что маловероятно. А вот если не наберут ни 226, ни 300 – законопроект считается отклоненным. Тогда нужно начинать все сначала. И шахтёры дальше сидят и ждут в холоде и голоде своей зарплаты", – рассказал собеседник.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Юрия Витренко дважды отказались назначать министром энергетики. В Верховной Раде не нашлось необходимое количество голосов. По закону у него осталась финальная третья попытка официально занять пост.