"Visa от киргиза": как россиянам помогают обходить санкции

Коммерческий банк Кыргызстана готов выдавать гражданам страны-террориста карты Visa без выезда за пределы страны. Международная платежная система ранее решила выйти из РФ из-за войны в Украине. Россиянам предлагают получить именную "золотую карточку" в офисе в Москве. Цена вопроса – 17,5 тыс. руб.

Об этом говорится в материале "Коммерсантъ". Граждане с российским паспортом могут обратиться в представительство банка в Москве и оформить доверенность на представление интересов в банке, открытие счетов в рублях, сомах, долларах или евро, а также получение карт на гражданина Кыргызстана.

Сотрудники офиса отправляют документы в банк, открывают виртуальную карту Visa Gold и загружают на телефон гражданина страны-террориста приложение для осуществления банковских операций. По сути банк из Киргизстана помогает РФ обходить санкции.

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Накажут ли Кыргызстан?

Формально никакие санкции не запрещают иностранным банкам открывать счета российским гражданам (если они сами не входят в черные списки) и оформлять карты. Но всегда есть риск вторичных санкций. Еще в конце марта центробанк Казахстана направил в поднадзорные банки письмо с просьбой внимательнее относиться к установлению деловых отношений с нерезидентами.

"В случае выпуска для нерезидентов Казахстана платежных карточек необходимо провести соответствующие консультации с МПС Visa и MasterCard для оценки вероятности возникновения… рисков", – говорится в заявлении. В центробанке Киргизии на запрос российского издания о рисках, связанных с выдачей карт Visa гражданам РФ, не ответили.

По мнению юристов, "киргизская" схема сопряжена с рисками, как для оформляющих карты граждан РФ, так и для банка. "Открытие счета по доверенности допускается, легализация данной доверенности не требуется, согласно Гаагской конвенции", – отмечает руководитель практики имущественных отношений Amulex Галина Гамбург. Однако, уточняет партнер "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов, поскольку счет открывается за рубежом, должна быть уведомлена налоговая служба РФ.

Но, как добавляет юрист, представительство иностранного банка в России подчиняется ее законодательству и открытие счета "может быть расценено как осуществление банковской деятельности". Вопросы к банкам могут возникнуть и у самих МПС.

"Содействие россиянам в получении карт через зарубежные банки может трактоваться властями США и ЕС как содействие в обходе санкций, – говорит управляющий партнер ЮБ "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко. – МПС в такой ситуации могут отключить зарубежные банки, выдающие карты россиянам".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, международные платежные системы Visa и Mastercard официально ушли из России. В компаниях прокомментировали решение.

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