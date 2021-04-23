Веревский через "карманные" ассоциации обратился в Минфин: не хотят платить налоги, как все

"Украинский аграрный совет" (УАС), который связан с олигархом Андреем Веревским, прислал письмо в Министерство финансов, в котором просит ведомство помочь сохранить низкую ставку НДС для бизнеса самого Веревского и группы его коллег. Фактически олигарх через приближенную к нему ассоциацию пытается не допустить пересмотра дискриминационной ставки НДС.

Обращение УАС попало в распоряжение OBOZREVATEL (чтобы ознакомиться с ним, доскролльте новость до конца). В письме фактически говорится, что все аграрии должны платить ставку НДС в 20%, а особой группе, к которой относится и "Кернел" Веревского, нужно оставить сниженную ставку в 14%.

УАС считается карманной ассоциацией Веревского и вот почему:

ранее офис "Украинского аграрного совета" находился в помещении компании Веревского;

бывший замглавы Ассоциации – Марьян Заблоцкий. Сейчас он нардеп, а до этого был помощником брата Андрея Веревского Алексея Мушака (о чем последний сам признавался в интервью)

УАС последовательно отстаивает интересы компании Веревского "Кернел", и в очередной раз подтвердил это своим обращением.

У Веревского есть еще один приближенный к нему человек и в самом Минфине – замминистра финансов Светлана Воробей. Она была помощником того же Марьяна Заблоцкого. А после своего увольнения из Верховной Рады (Воробей занимала должность руководителя секретариата Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики) подала на парламент в суд и потребовала выплатить ей 500 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, олигарх Андрей Веревский через карманную группу "Довіра" в Верховной Раде добился снижения НДС для отдельных аграриев, которые занимаются сырьем. Ставку уменьшили с 20 до 14%. Благодаря этому его компания "Кернел" ежемесячно экономит сотни миллионов на уплате НДС, но из бюджета продолжает получать самые большие возмещения.

И всего за месяц производители готовой продукции потеряли миллионы гривен, цены пришлось повышать. Так, НДС нужно платить только за "добавленную стоимость". То есть разницу между ценой покупки и ценой продажи. Бизнес Веревского, как утверждают предприниматели, цены не снизил. В результате разницу в НДС (6%) должны платить те компании, которые покупают его аграрное сырье – производители готовых продуктов. То есть, реально, они платят 26% НДС.

Всего за один месяц представители мясной, молочной и мукомольной сферы потеряли миллионы гривен, рассказывает глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. К чему это приводит:

производители готовой продукции сначала теряют миллионы, а потом начинают искать компенсацию;

выход один: цены на продукты повышают и каждому украинцу приходится платить дополнительно 6% НДС вместо компании Веревского и группки его коллег. То есть, мы как потребители в этому случае платим 26% НДС.

"Мы считаем, что вся тяжесть уплаты НДС в итоге переложена на конечного потребителя, на производителя конечной продукции", – заявил представитель "Хлебодара" Борис Шестопалов.

Такое новшество привело к финансовым потерям как бюджета страны, так и компаний. По разным оценкам, крупные агрохолдинги из-за "закона Веревского" смогут сэкономить как минимум 16 млрд грн.

Однако у "карманной" ассоциации Веревского, видимо, есть своя собственная позиция. Ознакомиться с ней можно ниже:

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.