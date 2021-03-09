Замминистра финансов отсудила у Верховной Рады почти 500 тыс. грн 'зарплаты'

Заместитель министра финансов Светлана Воробей через суд обязала своего бывшего работодателя – Верховную Раду Украины – выплатить ей компенсацию за увольнение в размере 450 тыс. грн. Она получила деньги за тот период, когда уже работала в другом государственном ведомстве.

Чиновница ранее занимала должность руководителя секретариата Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Сейчас такого комитета не существует, его объединили с финансовым. Результатом этого слияния было, в том числе, и увольнение Воробей. Об этом говорится в решении Шестого апелляционного административного суда.

С 25 марта 2020-го Воробей работает в Минфине, при этом все это время она продолжала судиться с Верховной Радой по вопросу ее незаконного увольнения. Ее зарплата в Раде составляла 37 тыс. грн, уволили Воробей в конце декабря 2019-го, а уже в марте она трудоустроилась в Кабмине. Фактически чиновница не получала зарплату всего 3 месяца, но деньги отсудила за весь период.

Действующее законодательство предусматривает выплату за время вынужденного прогула или разницы в заработке на нижеоплачиваемой работе. Так, согласно ч. 2 ст. 235 КЗоТ Украины, при вынесении решения о восстановлении на работе орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год.

Если заявление о восстановлении на работе рассматривается более одного года, не по вине работника, орган, рассматривающий трудовой спор, выносит решение о выплате среднего заработка за все время вынужденного прогула.

Решение суда в части восстановления на работе и выплаты средств подлежит немедленному исполнению, но замминистра до сих пор не подала декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии. Кроме того, после восстановления на работу она фактически работает полный день и в Раде, и в Минфине.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кабинет министров 16 апреля 2020-го уволил и.о министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шабунина и назначил на его должность Ольгу Буславец.