Венгрия заявила, что заблокирует нефтяное эмбарго против России

Венгрия заявила о том, что заблокирует любые энергетические санкции против России. Такие ограничения активно обсуждают в рамках шестого пакета санкций, однако решения при этом принимают коллегиально.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Без позиции всех стран ЕС ввести энергетическое эмбарго не удастся. Ранее главным противником таких санкций была Германия, однако свою позицию изменила.

По словам высокопоставленного министра в правительстве премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоресурсов из России.

"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского Союза против России на сферу энергетики", – заявил министр кабинета министров Венгрии Гергели Гуляс. По данным издания, ЕС хотят ввести эмбарго на нефть уже к концу этого года.

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"Поскольку такие решения требуют единогласия, Комиссии нет смысла предлагать санкции, касающиеся природного газа и сырой нефти, которые ограничили бы закупки в Венгрии", – сказал Гуляс.

Отметим, в ЕС 4 мая обсудят новый пакет санкций против России, который предполагает нефтяное эмбарго. Это может быть одним из самых масштабных экономических ударов по стране-агрессоре. Германия, которая ранее не поддерживала такое решение, эмбарго поддержала. Однако решение принимается коллективно и дипломатам Евросоюза еще предстоит убедить в необходимости новых санкций представителей Венгрии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в мае сократиться производство нефтепродуктов и экспорт нефти. Это произойдет в результате введенных в рамках подготовленного шестого пакета санкций против РФ.