"Наша нефть стала токсичной": российский эксперт указал на грядущее падение показателей

В России в мае сократиться производство нефтепродуктов и экспорт нефти. Это произойдет в результате введенных в рамках подготовленного шестого пакета санкций против РФ.

"Дополнительных санкций (в апреле, – ред.) на нефтяной сектор не было. В начале марта была история с одной стороны с санкциями, с другой стороны, с отказом компаний таких, как BP и SHELL закупать российскую нефть из-за репутационных рисков. Российская нефть стала таким токсичным активом", – рассказал в интервью Meduza Александр Титов, эксперт Института энергетики и финансов.

Запрет на экспорт нефти ввели только США и Британия. Также США отказались покупать нефтепродукты, что в результате более значительно повлияло на РФ. Они покупали большое количество мазута. Так, в результате введенные санкции повлияли на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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Многие из них начали внеплановые ремонты из-за вынужденного простоя. "Поэтому нефтепереработка просела существеннее. По моим оценкам, в марте она была ниже на 7,4% (в годовом выражении), а в апреле падение ускорится до 13-14% . При этом экспорт сырой нефти растет: на 10,8% в годовом выражении в марте и на 35% в апреле. Но я думаю, что мы еще увидим какие-то ограничения со стороны ЕС, поэтому в мае будет просадка и по нефти, и по нефтепродуктам", – отмечает эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ЕС готовит в рамках шестого пакета санкций поэтапный отказ от российской нефти. Кроме того, санкции коснутся крупнейшего государственного банка Сбербанка. Длительное обсуждение санкций в первую очередь связано с тем, что впервые ограничения могут затронуть наиболее чувствительную тему – поставки энергоресурсов, от которой зависит часть европейских государств.