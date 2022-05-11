Венгрия выдвинула новый ультиматум по нефтяному эмбарго: Еврокомиссия готова на уступки

Венгрия на фоне сообщений о прогрессе в переговорах о нефтяном эмбарго продолжила выдвигать Еврокомиссии (ЕК) ультиматумы. Страна не будет накладывать вето на введение энергетических санкций только в том случае, если ей "предложат решение последующих в связи с этим проблем". СМИ при этом сообщают о готовности ЕК предоставить Венгрии компенсации.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерское издание HVG.hu. Сийярто отметил, что это решение будет означать и значительную финансовую помощь, и обустройство энергетической инфраструктуры страны.

"Мы ожидаем предложения не только по реконструкции наших нефтеперерабатывающих заводов на сотни миллионов долларов, но и увеличения мощности нефтепровода в Венгрию через Хорватию, но и для будущего венгерской экономики", – завил Сийярто.

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Он добавил, что в последние дни было много консультаций, когда премьер-министр Виктор Орбан разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Сийярто,эти переговоры "прояснили то, что могло бы противодействовать эффекту ядерной бомбы от возможного нефтяного эмбарго в отношении России".

По информации источников Politico, Еврокомиссия хочет предложить Венгрии финансовую компенсацию, если она поддержит нефтяное эмбарго в отношении России. Сообщается, Венгрия получит деньги в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза, которую должны сформулировать на следующей неделе (16-22 мая).

Запрет на поставки российской нефти должен был войти в шестой пакет санкций, который разработала Еврокомиссия. Однако документ не смогли принять, так как Венгрия выступила против эмбарго.

Сегодня, 11 мая, представители стран ЕС сделают еще одну попытку договориться по новому пакету санкций, сообщил журналист Рикард Йозвяк. "Некоторые надеются, что может быть достигнуто соглашение по санкциям против России, но это может занять немного больше времени", – считает Йозвяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые переговоры постпредов ЕС о шестом пакете санкций против России состоялись с 4 мая, однако тогда не удалось достигнуть компромисса в вопросе нефтяного эмбарго. Изначально Евросоюз рассчитывал принять шестой пакет до 9 мая.

Также ранее для ЕС разработали дорожную карту энергетических санкций против России. План предусматривает постепенное газовое эмбарго и хранение средств, уплаченных за российские энергоносители, на специальных счетах.