Для ЕС разработали дорожную карту энергетических санкций против России

Дорожная карта энергетический санкций против России включает полное эмбарго на поставки нефти в Европу из РФ. Также эффективным решением было бы постепенное газовое эмбарго и хранение средств, уплаченных за российские энергоносители, на специальных счетах.

К таким выводам пришла специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака (группа Макфола-Ермака). Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы разработали дорожную карту энергетических санкций против России. В представленном документе группы содержатся рекомендации по политическим действиям, которые позволят лишить Россию этого дохода, минимизировав при этом перебои на рынках и мировой экономике", – отметил Ермак.

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В частности, в дорожной карте содержатся:

обоснование постепенного эмбарго на импорт российского газа;

предложения, включая конкретные механизмы, как обеспечить управляемый поэтапный ввод запрета на импорт нефти из РФ, при этом минимизируя доходы Кремля в течение переходного периода;

предложение ввести регулируемый импортный налог или тариф, а также хранение средств за энергоносители на специальных эскроу счетах;

предложения дополнительных мер по предотвращению обхода наложенных энергетических санкций; в частности, целенаправленные санкции против поставщиков услуг, фасилитирующих морской экспорт, направленный на обход режима контролируемых продаж;

стратегии предупреждения последствий, позволяющих сделать Европу независимой от российских энергоресурсов и противодействовать их использованию в качестве оружия;

обоснование важности отключения России от финансовых потоков по экспорту газа, поскольку Европа во время войны платит России за газ гораздо больше, чем за нефть.

"Необходимы дальнейшие санкции против российского нефтяного сектора. Существующие санкции по предоставлению услуг и передаче технологий для нефтяных месторождений следует расширить, чтобы охватить все нефтепромышленные услуги и технологии для любых проектов по разведке и добыче нефти в России, а не только для сланцевых, глубоководных и арктических шельфов", – отметили в группе Макфола-Ермака.

Группа призвала правительства, государственные и частные компании использовать эту дорожную карту в качестве основы для разработки дальнейших энергетических санкций в отношении РФ. Именно такие ограничения могут лишить Кремль финансовых возможностей для ведения агрессивной войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерское правительство выступает против санкций в отношении страны-террориста, потому что финансово зависит от Кремля. Так, Будапешт саботирует не только нефтяное эмбарго, но и отключение от системы платежей SWIFT самого крупного российского финучреждения Сбербанка.