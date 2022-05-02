Венгрия устроила ЕС санкционный шантаж: Зеркаль объяснила замысел Орбана

Венгрия своими угрозами заблокировать введение в ЕС эмбарго на импорт нефти из России пытается торговаться с Евросоюзом. По сути, это хорошая мина при плохой игре, ведь даже пророссийские власти страны понимают, что ограничений уже не избежать.

Об этом заявила заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль. По ее словам, заявления Венгрии по поводу "вето" на российские энергоносители направлены не на Украину, а на Берлин и Брюссель.

"Хорошая мина при плохой игре... Они не угрожают ничем нам – они просто торгуются. Торг ведется вокруг того, когда именно вводить санкции, с какого месяца", – объяснила Зеркаль.

По ее словам, европейская политическая и бюрократическая машины уже запустились. И даже команда премьер-министра Венгрии Виктора Орбана это понимает, но его задача – затянуть введение санкций.

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"У разных стран ЕС разная наркотическая зависимость от России. В Венгрии – самая большая. Быстро переориентироваться с контрактами и логистикой, которые они выстроили исключительно под диктовку Кремля, они не могут. Им нужно время. Будапешт отлично понимает, что другого пути нет. ЕС уже решил, что "низкая" цена российской энергии стоит слишком много в вопросах безопасности. Потому просто торгуется о датах", – рассказала Зеркаль о целях Орбана.

Ранее Венгрия заявила о том, что заблокирует любые энергетические санкции против России. Такие ограничения активно обсуждают в рамках шестого пакета санкций, однако решения при этом принимают коллегиально. Без позиции всех стран ЕС ввести энергетическое эмбарго не удастся.

По словам высокопоставленного министра в правительстве премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоресурсов из России.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в мае сократится производство нефтепродуктов и экспорт нефти. Это произойдет в результате введенных в рамках подготовленного шестого пакета санкций против РФ.

В ЕС обсудят этот пакет санкций 4 мая. Он может стать одним из самых масштабных экономических ударов по стране-агрессоре. Германия, которая ранее не поддерживала такое решение, эмбарго поддержала.