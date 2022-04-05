Германия не поддержит отказ от российского газа даже после резни в Буче

Даже после резни в Буче Германия отказывается вводить запрет на импорт российского газа. При этом немецкие власти уверены, что такое решение якобы не сможет остановить войну, которую Россия развязала в Украине

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет Welt. По ее словам, Германия поддерживает постепенный отказ от российских энергоресурсов.

"Если бы полное эмбарго завтра же остановило бы эту войну, то мы бы немедленно это сделали. Но это не означает, что убийства закончится завтра", – сказала Бербок.

Она добавила, что ЕС в целом работает над тем, чтобы стать более независимым от российского газа. По ее словам, "война должна быть немедленно прекращена".

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При этом ранее глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС отказаться от поставок газа из России. Такой была ее реакция на обнародование зверств российских оккупантов в Буче и Ирпене.

Как сообщал OBOZREVATEL, эмбарго на газ и нефть из России ЕС обсудит 6 апреля. Также будет поднят вопрос закрытия европейских портов для российских судов.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо уже заявил, что страна готова поддержать введение санкций в отношении поставок российского газа, особенно после опубликованных фото из Бучи. А премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала от Евросоюза введения пятого раунда "жестких санкций как можно скорее".

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