Великобритания разрешила платить за газ подсанкционному Газпромбанку до лета

Власти Великобритании разрешили выплату Газпромбанку или его "дочкам" средств за поставку газа в ЕС. Выданная лицензия касается контрактов, подписанных до даты ее публикации (21 апреля), и действует до 31 мая.

Об этом говорится в документе, опубликованном OFSI (Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании). Напомним, Газпромбанк в марте попал под санкции страны.

"В соответствии с Генеральной лицензией INT/2022/1630477 лицо может продолжать осуществлять платежи Газпромбанку или дочерней организации по договору, заключенному до даты выдачи настоящей лицензии на предоставление газа для использования в Европейском Союзе... могут осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для осуществления этого, в том числе открытие и закрытие банковских счетов", – говорится в лицензии.

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Уже 23 апреля закончится действие стандартной лицензии OFSI, выданной на завершение операций с подсанкционными российскими банками. Ограничение были введены Британией из-за вторжение рашистов в Украину.

Ранее стало известно, что Европейский Союз во время специального саммита 30-31 мая обсудит эмбарго на поставки газа из России. Так как количество противников такого шага остается большим, в качестве альтернативы эмбарго предлагается коллективно навязать России дисконт на ее газ.

С таким предложением, по данным Die Welt, выступят Италия и другие страны Южной Европы. Они считают, что ограничение закупочных цен на российский газ может послужить альтернативой полной остановке импорта. Это позволит платить за газ меньше, чем требует Россия.

Сторонники ограничения указывают на то, что с помощью такого шага были бы достигнуты сразу две цели. Россия получила бы бы меньше денег (только с конца февраля ЕС заплатил за российские энергоресурсы 36 млрд евро), а европейские потребители не пострадали бы от дефицита энергоносителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей. В частности, уже до конца 2022 года Берлин намерен полностью прекратить импортировать российскую нефть. На очереди также уголь и газ.