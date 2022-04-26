Великобритания отменила пошлины на все товары с Украины: заявление властей

Великобритания объявила об отмене пошлин на товары из Украины, что ранее пообещал сделать премьер-министр страны Борис Джонсон. Он заявил, что Британия хочет поддержать украинскую экономику во время кризиса.

Отмена тарифов включает в себя ряд продукции: ячмень, мед, консервированные помидоры, мясо птицы и др. Об этом сообщает пресс-служба Министерства международной торговли Великобритании.

"Великобритания продолжит делать все, что в ее силах, чтобы поддержать борьбу Украины против жестокого и неспровоцированного вторжения Путина и помочь обеспечить долгосрочную безопасность и процветание Украины и ее народа. Мы непоколебимо поддерживаем Украину в этой продолжающейся борьбе и будем работать над тем, чтобы Украина выжила и процветала как свободная и суверенная нация", – заявила министр международной торговли Британии Анн-Мари Тревельян.

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Кроме того, страна объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины. Целевые продукты могут включать оборудование для перехвата данных и мониторинга.

Ранее сообщалось, что вторжение страны-террориста в Украину значительно подорвало сельскохозяйственное производство. Урожай зерновых в нашем государстве в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% меньшим, чем в 2021-м. Посевные площади сократятся из-за нападения РФ.

Украина – четвертый по величине производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из нашей страны создаст инфляционное давление, а мировые цены на зерно вырастут. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter 26 апреля.

В свою очередь высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности. Особенно это касается наименее экономически развитых стран.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мировые лидера должны лишить диктатора Владимира Путина доходов от продаж энергоносителей, прежде всего нефти, если хотят положить конец его военным преступлениям в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал действовать решительно, без "отговорок и полумер".