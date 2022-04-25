"Хватит отговорок и полумер": Кулеба раскритиковал нерешительность ЕС касательно российской нефти

Мировые лидера должны лишить диктатора Владимира Путина доходов от продаж энергоносителей, прежде всего нефти, если хотят положить конец его военным преступлениям в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал действовать решительно, без "отговорок и полумер".

"Если мировые лидеры и бизнес серьезно настроены положить конец военным преступлениям России, они должны сначала лишить Путина доходов от продажи нефти. Хватит отговорок и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Прекратите покупать это!", – написал Кулеба в своем Twitter.

Министр добавил, что Евросоюзу нужно реальное эмбарго на российскую нефть. Кроме того, Россия отчаянно пытается обойти уже введенные ограничения.

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"Давайте проясним: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не дайте россиянам обмануть ограничения", – говорится в другом твите главы министерства.

Как заявила замглавы Европейской комиссии Вера Йоурова, шестой пакет санкций Евросоюза против России введут уже на текущей неделе. Она указала, что самые жаркие дискуссии идут вокруг возможного нефтяного эмбарго. При этом в блоке есть страны, которые выступают против такой меры.

По словам Йоуровой, часть стран-член ЕС в лице Польши и балтийских государств поддерживают введение полного запрета на поставки, но Германия, Венгрия и Австрия из экономических соображений выступают против. Об этом сообщает Euractiv.

Также в Европейском Союзе идут дебаты касательно того, стоит ли вводить серьезные санкции против Сбербанка. Как заявила Йоурова, они, скорее всего, будут приняты.

Как писал ранее OBOZREVATEL, военные расходы в мире в 2021 году впервые в истории превысили отметку в $2 трлн. В список государств, которые потратили на вооружение больше остальных, вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия. В целом на эти страны приходится 62% глобальных расходов на вооружение.

Страна-террорист увеличила свой военбюджет за год до кровавой войны в Украине на 2,9% – сумма составила $65,9 млрд. Как говорится в отчете, такому росту способствовали продажи РФ нефти и газа.