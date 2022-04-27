Россия потеряет $6 млрд из-за украинского эмбарго: что продавали

Россия будет терять по $6 млрд в год из-за торгового эмбарго, которое ввела Украина. Больше всего РФ зарабатывала на экспорте в Украину топлива, нефти, полимеров и пластмассы.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот". При этом за последние годы Украина и так сократила долю РФ в импорте более чем в два раза – с 17% до 7%. Самыми значительными статьями импорта из страны-аргессора оставались:

минеральное топливо; нефть и продукты ее перегонки – 57%;

ядерные реакторы котлы, машины – 6,9%;

пластмассы, полимерные материалы – 5,8%;

черные металлы – 5%;

продукты неорганической химии – 2,7%.

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При этом, как утверждают юристы, торгове эмбарго Украины не распространяется на услуги или права интеллектуальной собственности, в частности, IT или SAAS-продукты. Дело в том, что эти категории не используют при проведении сделок таможенный режим импорта.

Поэтому адвокат Назар Чернявский призывает изучать компании, IT-продуктами и услугами которых пользуются украинцы. Тем, кто платит налоги в РФ, он советует объявлять бойкот.

"Если средства уплачиваются компании, зарегистрированной в стране-агрессоре, часть из них там попадает в бюджет в виде налогов. Или если бенефициарные владельцы компании являются резидентами такого государства и платят там налоги с полученных дивидендов, это должно быть основанием, чтобы отказаться от этих услуг", – считает адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля Кабинет министров Украины юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Россией. Фактически же торговые операции не осуществляются с 24 февраля.