В Украину уже везут опросник для членства в ЕС: Шмыгаль рассказал о следующих шагах

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель 8 апреля привезут в Киев опросник для членства в ЕС. Этот документ позволит Украине сделать следующий шаг для получения статуса кандидата в члены.

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Мы сейчас ускоренными темпами движемся к объединению с ЕС... Очень важно выполнить определенные требования. Нужно быть интегрированы в Европейские стандарты, рынки. Мы подписали открытое небо, до начала войны мы провели работы к синхронизацию с Европейской электросети. Сейчас мы начали работу над коммерческим присоединением. И уже есть первый контракт на экспорт электроэнергии – 200 мВат – в ЕС", – говорит Шмыгаль.

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По его словам, президент Еврокомиссии и Высокий представитель ЕС привезут в Киев документ, который позволит сделать следующий шаг для членства. По его словам, многие страны шли к этому моменту годами и десятилетиями, у Украины же это займет несколько месяцев.

"Привезут опросник и это будет бюрократический документ, который позволит нам получить статус кандидата на членство в ЕС. Другие страны идут к этому за годы и десятилетия, мы прошли это за месяцы. Это важные прорывные вещи. Мы понимаем, что Европа дает нам хорошие сигналы и ждет нас в ЕС. Меня и многих наших людей это вдохновляет и мы понимаем, что в борьбе за наше независимости, демократию и цивилизованное будущее, мы имеем сигналы, что ЕС хочет видеть нас в своей семье", – говорит премьер.

Что нам даст статус кандидата?

Сейчас такой статус имеют пять стран. Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009-м), Сербия (в 2009-м), Турция (в 1987-м) и Черногория (в 2008-м). То есть это всего лишь шаг на пути к полноценному членству. Переговоры после этого могут продолжаться десятилетиями (как показал опыт Турции).

После получения статуса идут переговоры и консультации. Их задача – определить, что нужно изменить в стране для того, чтобы получить полноценное членство. К примеру, в Турции есть проблемы с правами человека, в Сербии и Албании – с коррупцией.

Если же пойти по сценарию, который предлагает Польша, то вместе с таким статусом можно получить и доступ к Фондам ЕС для преодоления последствий войны с РФ. Также тот факт, что по всему ЕС люди на улицах требуют принять Украину в Евросоюз, может подтолкнуть политиков к более быстрым действиям.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина станем полноправным членом Европейского Союза. Каждый представитель нашей страны работает для этого "24/7", Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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