В Украине значительно выросла безработица, а доходы людей упали: чего ожидать в 2023 году

В 2022 году уровень безработицы в Украине вырос с 9,8% до 25,8%. Это стало результатом разрушения предприятий и снижения экономической активности бизнеса в условиях высоких рисков и вынужденной миграции миллионов украинцев. При этом в 2023-м безработица в Украине будет оставаться высокой. В то же время, урезание зарплат частью бизнеса и высокая инфляция привели к падению реальных доходов украинцев.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: несмотря на активные военные действия, в конце 2022 года рынок труда начал восстанавливаться – однако этот процесс затормозили масштабные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Безработица будет оставаться высокой

В то же время, отметили в регуляторе, в 2023 году безработица в Украине будет оставаться высокой. При этом количество соискателей будет превышать количество вакансий.

Тем не менее, подчеркивается, "бизнес постарается удерживать имеющийся штат работников". Делать это, по прогнозам, будут с помощью повышения зарплат.

Когда уровень безработицы начнет сокращаться

По прогнозам Нацбанка, ситуация на рынке труда улучшится, когда начнут действовать 2 фактора. Ими являются:

снижение рисков безопасности;

оживление экономики.

"Восстановление Украины потребует привлечения большего количества работников. Так что НБУ ожидает, что с 2024 года уровень безработицы начнет сокращаться, а рост реальных доходов украинцев ускорится", – отметили в регуляторе.

Кроме того, подчеркнули там, доходы населения будут также увеличиваться за счет сохранения высокого уровня бюджетной поддержки, в том числе социальных расходов. "Правда, последствия войны все еще будут остро ощущаться на рынке труда, в частности, из-за усиления квалификационных и региональных диспропорций", – признали в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Опендатабот, в феврале-2023 в Украине было зафиксировано открытых вакансий больше, чем резюме. Кроме того, по сравнению с январем количество вакансий увеличилось на 11%. Чаще других работу ищут украинцы в возрасте 16-24 лет – их почти вдвое больше, чем соискателей в возрастной категории 25-35.

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