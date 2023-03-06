Количество резюме и вакансий отличается: что с работой в Украине через год после начала войны

В феврале-2023 в Украине было зафиксировано открытых вакансий больше, чем резюме. Кроме того, по сравнению с январем, количество вакансий увеличилось на 11%. Чаще других работу ищут украинцы в возрасте 16-24 лет – их почти вдвое больше, чем соискателей в возрастной категории 25-35.

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: количество резюме в феврале сократилось на 8%.

"Наибольший прирост вакансий за месяц зафиксирован в Кировоградской области (+22%), Днепропетровщине (+16%) и в Черновицкой области (+15%). Оживилась бизнес-активность в областях, страдающих российским нашествием: +15% вакансий в Николаевской и Черниговской областях", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: резюме мужчин за месяц уменьшилось на 7%. А вот женщины новую работу ищут более активно.

Отмечается: чаще всего работу ищут украинцы без опыта – 32,7%, а также с опытом более 5 лет – 33,9%. А кроме того:

с опытом до 1 года – 8,4%;

от 1 до 2 лет – 8,4%;

от 2 до 5 лет – 16,7%.

Кому в Украине платят больше всего

В то же время в Госстате сообщили, что в 2022 году размер средней зарплаты в Украине составил 14 857 грн. При этом на самом высоком уровне она была в IV квартале года (октябрь-декабрь) – 16 477 грн.

Больше, чем другим, в это время платили работникам отрасли информация и телекоммуникации – в среднем 33 510 в месяц. Меньше всего – сферы почтовая и курьерская деятельность: в среднем 9 568 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявили 11% представителей малого бизнеса, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА). В то же время 28% сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!