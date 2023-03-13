В Украине увеличат расходы на закупку военной техники и выплаты защитникам: Кабмин "дал добро"

Кабмин поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн, 518 миллиардов из которого уйдут на безопасности и обороны – в частности, на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д. Остальные средства пополнят резервный фонд.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: этот шаг "будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии". При этом глава правительства подчеркнул: дополнительные финансовые возможности для поддержки армии были найдены "благодаря поддержке международных партнеров".

В свою очередь, глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа рассказала, откуда планируют взять деньги для этого увеличения. Так:

419,3 млрд грн – за счет увеличения дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования);

60,7 млрд грн – с увеличения доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков);

50,3 млрд грн – с сокращения расходов на обслуживание государственного долга,

6,9 млрд грн – с уменьшения расходов на обеспечение государственных гарантий.

"Верховная Рада рассмотрит этот проект закона безотлагательно", – заверила она.

Ранее же заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил, что указанные изменения должны быть приняты нардепами уже в марте. Отметив, что это станет наибольшим увеличением государственного бюджета в истории Украины.

"Изменения планируются уже в этом месяце. Пару недель назад, когда парламент принимал мою правку о возможности привлечь +52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Выходит в раз 10 больше", – отметил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут расследовать деятельность ряда госорганов, ответственных за экономическую безопасность страны. По словам Железняка, цель – заставить правоохранительные и экономические органы вспомнить, что бюджет армии финансируем мы сами.

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