В Украине создают мобилизационный резерв без "наследия СССР" и с новыми подходами: нардепы приняли законопроект

В Украине создают мобилизационный и материальный госрезервы для обеспечения страны первоочередными вещами. Эти резервы будут четко разграничены, а система управления ими кардинально изменится по сравнению с той, которую Украина получила "в наследство" от СССР.

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Соответствующий законопроект № 9079 принят в первом чтении 10 апреля. За проголосовали 268 депутатов Верховной Рады, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Инициатором изменений стал Кабинет министров. Правительство зарегистрировало законопроект о резервах еще 3 марта. Документ среди прочего предлагает:

разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, четко определить их балансодержателей;

предусмотреть возможность хранения украинского топлива на территории стран Европы ;

; усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей, а также внедрить штрафы за нарушения при обслуживании резервов;

создать автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности.

Еще в середине февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что формировать резервы будут по четырем направлениям. Это продовольственное, медицинское, энергетическое и техническое.

"Госрезерв, существовавший в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем коренным образом изменить подходы к его работе. Предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно – мобилизационный резерв", – сказал премьер.

При этом он объяснил: под мобилизационным резервом понимаются запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства. А также:

ремонт военной техники;

восстановление критической транспортной инфраструктуры;

восстановление энергосистемы и т. д.

"Главная цель – сделать так, чтобы наша страна была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами", – резюмировал глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Украина создаст государственный запас нефти и нефтепродуктов минимум на два месяца. Особые требования будут выдвигаться к хранению топлива – система должна быть диверсифицированной, чтобы обезопасить запас.

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