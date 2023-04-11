Обменники в Украине готовятся к изменению курса доллара: чего ожидать

Накануне Пасхи украинские обменники могут снизить наличный курс доллара до 37 грн. Главным фактором, который может "спровоцировать" временное укрепление гривни, является предпраздничное оживление на наличном рынке.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он объяснил: по сравнению с началом апреля, ближе к празднику активность граждан на валютном рынке может возрасти на 10-12%.

"Часть граждан может обменять определенное количество валюты, тем самым создав незначительное доминирование предложения над спросом. Соответственно, из-за чрезмерного количества наличных денег в обменных пунктах курс доллара может несколько снизиться. Но не стоит ожидать обвала или резких курсовых "прыжков": в условиях роста предложения на 5-7% потенциальное снижение наличного курса не превысит 2-3% (то есть не больше 1 грн за доллар), – рассказал банкир.

Какой актуальный курс

По состоянию на утро 11 апреля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37,3/37,8 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке, но на тех же 10 коп. дешевле в продаже, чем было днем ранее.

Среди больших банков самый высокий курс в продаже выставили в "Райффайзен Банке" – 38,4 грн. Самый низкий – в "ПриватБанке": 37,6 грн.

Дороже всего покупает валюту США ПУМБ – по 37,5 грн. Дешевле всего – тот же "ПриватБанк", по 37,1 грн.

На черном рынке стоимость американской валюты установили на уровне 37,6/37,72 грн. Это:

на 9 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до минимума сократился разрыв между официальным и наличным курсом доллара. Если в середине 2022 года он составлял 28,5%, то в конце марта 2023-го – всего 3,6%.

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