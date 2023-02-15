В Украине переписали курс доллара: почем продают валюту банки

Утром 15 февраля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 39,6/40,05 грн (покупка/продажа). На продажу это на 10 коп. ниже, чем было 14 февраля. А на покупку – на 5 коп.

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Подешевела валюта и на черном рынке. Так:

покупают ее по 39,8 грн (минус 7 коп.);

продают по 39,9 грн (минус 8 коп.).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс в банках на покупку и продажу

Среди больших банков самый высокий курс на покупку установил Ощадбанк – 39,65 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,8 грн.

Продают доллары дороже всего в том же Ощадбанке – по 40,45 грн. Дешевле всего – в ПриватБанке, по 39,7 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Чего ожидать украинцам

По словам директора департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Германа Марченко, с 13 по 19 февраля наличный курс доллара в Украине будет составлять 39,5-41 грн. Впрочем, отметил он, незначительное укрепление гривны – на 0,5%, – наблюдавшееся в начале февраля, является, скорее, ситуативным ответом рынка на незначительный уровень инфляции по итогам января. А следовательно, главным трендом текущей недели не станет.

"В то же время можем констатировать, что именно в первую декаду февраля был сформирован валютный коридор на ближайшие 1,5-2 месяца. Курс американского доллара будет варьироваться от 39,5 грн до 41 грн", – спрогнозировал Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. При этом он отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Без этого "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

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