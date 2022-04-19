В Украине оживает экономика: открывается все больше бизнеса, логистика налаживается

Экономика Украины постепенно восстанавливается. По состоянию на середину апреля полностью прекратили деятельность 23% предприятия, тогда как в первые недели марта этот показатель превышал 30%. Тем не менее, падение ВВП страны будет существенным.

Об этом сообщили в парламентском Комитете по вопросам экономического развития. Там сослались на прогноз Нацбанка о сокращении украинской экономики в 2022 году не менее, чем на треть.

"Этот прогноз можно отнести к более оптимистичным, ведь потери ВВП Украины, по данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, достигают от 35% до 50% ВВП, по прогнозу Минэкономики – на 40%, по оценкам Всемирного банка – на 45%", – отметили парламентарии.

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Тем не менее экспорт и импорт Украины будут постепенно восстанавливать объемы после резкого падения. Это связано с построением новых логистических цепочек, а также из-за роста потребительского спроса.

Важным каналом поступления валюты в страну остается поддержка финансовых партнеров. В частности это $7 млрд, которые уже помогли удержать финансовую систему страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, общие потери украинской экономики, понесенные в ходе войны, составляют $564-600 млрд (16,7-17,8 трлн грн). Сумма задокументированного ущерба инфраструктуры в стране достигла уже $84,8 млрд (2,5 трлн грн).

Только за последнюю неделю прямые потери экономики нашего государства из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд (132,4 млрд грн).