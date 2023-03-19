Доллар будет качать: что будет с курсом в конце марта

В Украине в период с 20 по 26 марта ожидаются небольшие колебания курса доллара – в 0,2-0,3 грн. Несмотря на это, в целом, наличный курс не пересечет "границы" 38-39 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко. Он отметил: курсовую стабильность обеспечивают несколько факторов. В частности:

системная финансовая помощь западных стран;

неизменность учетной ставки и официального курса валют;

фиксирующееся в последние 2 недели постепенное оживление экономической деятельности.

"Также есть основания полагать, что производственные отрасли будут постепенно набирать обороты. Есть надежда, что экономика "оживет" не только благодаря международной поддержке, но и внутренними силами", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: положительные изменения могут стать ощутимы только с определенным временем. А потому "не стоит надеяться на слишком быструю динамику во время войны".

Чего ожидать

Как объяснил Марченко, в период с 20 по 26 марта "настроения" на валютном рынке будут формировать три фактора. Это:

пополнение бюджета благодаря экспортным соглашениям;

незначительная – на уровне до 1% в месяц –текущая инфляция, "держащая баланс между ценами и покупательной способностью гривни";

психологическая устойчивость общества.

Таким образом, отметил он, в обозначенный период наличный курс доллара останется в пределах 38-39 грн с незначительными колебаниями, которые не повлияют на устоявшиеся курсовые тренды. При этом разница между курсом покупки и продажи валюты в обменных пунктах составит до 0,2 грн за 1 доллар, что, по словам банкира:

является "дополнительным аргументом в пользу валютной стабильности";

свидетельствует об отсутствии спекуляций на рынке.

Впрочем, отметил он, пока значительный процент бюджетных расходов покрывает международная финпомощь, дальнейшее укрепление гривни маловероятно. "Однако не стоит ожидать и каких-либо обратных тенденций", – резюмировал Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 19 марта украинские банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне в 38,35/38,86 грн (покупка/продажа). На таком же уровне курс был и 18 марта. А вот на черном рынке стоимость американской валюты изменилась – но только в покупку: выросла на 1 коп., до 38,75 грн. В продажу же осталась на прежнем уровне 38,86 грн.

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