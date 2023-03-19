В Украине обновили курс доллара: сколько стоит валюта США

По состоянию на утро 19 марта украинские банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне в 38,35/38,86 грн (покупка/продажа). На таком же уровне курс был и 18 марта. А вот на черном рынке стоимость американской валюты изменилась – но только в покупку: выросла на 1 коп., до 38,75 грн. В продажу же осталась на прежнем уровне 38,86 грн.

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Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс в ПриватБанке и Ощдабанке

На 19 марта ПриватБанк выставил курс на уровне 38,1 в покупку. В продажу – 38,6 грн.

В Ощадбанке доллар покупают по 38,35 грн. Продают – по 39,15 грн.

Также они устанавливили карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Доллар может преодолеть психологическую отметку

В то же время, по данным экономических аналитиков, курс доллара в Украине до конца 2023 года может увеличиться и снова перешагнуть "психологическую отметку" в 40 грн. Эксперты допускают, что он может установиться на уровне 45 грн/доллар. Впрочем, это самый пессимистичный проноз. По самому оптимистичному же курс может опустится даже ниже текущего уровня в 38,35/38,79 грн (покупка/продажа) – до 36,6 грн. В частности:

Concorde Capital – прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года;

Oxford Economics – 39 грн;

Dragon Capital – 43 грн;

IER/GET – 42 грн;

Morgan Stanley – 45 грн;

Sense Bank – 43 грн;

ICU – 40,2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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