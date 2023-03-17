Доллар может преодолеть психологическую отметку: чего ожидать украинцам

Курс доллара в Украине до конца 2023 года может увеличиться и снова перешагнуть "психологическую отметку" в 40 грн. Эксперты допускают, что он может установиться на уровне 45 грн/доллар. Впрочем, это самый пессимистичный проноз. По самому оптимистичному же курс может опустится даже ниже текущего уровня в 38,35/38,79 грн (покупка/продажа) – до 36,6 грн.

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В то же время, в ближайшее время, по словам главы аналитического департамента ИК Concorde Capital Александра Паращия, стоимость доллара, вероятно, останется на нынешнем уровне. Но есть и серьезный риск: "бакс" заметно подорожает, если не будет продлено "зерновое соглашение".

Действие зернового коридора дало дополнительную валютную выручку от экспорта зерновых и масличных культур в размере 1,5 млрд долларов. Приостановка действия коридора создаст дефицит на межбанке и, как следствие, курс доллара может увеличиться, предупредил Паращий.

Что будет дальше

В свою очередь, эксперты различных организаций прогнозируют, что к концу 2023 года курс доллара может составлять от 36,6 грн до 45 грн. В частности:

Concorde Capital – прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года;

Oxford Economics – 39 грн;

Dragon Capital – 43 грн;

IER/GET – 42 грн;

Morgan Stanley – 45 грн;

Sense Bank – 43 грн;

ICU – 40,2 грн.

Какой актуальный курс

По состоянию на 17 марта украинские банки выставили курс доллара на среднем уровне 38,35/38,79 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дороже в покупке и на 4 коп. – в продаже, чем днем ранее.

Среди больших банков дороже всего покупают американскую валюту в Укрэксимбанке и Сенс Банке – по 38,4 грн. Дешевле всего – в OTP Bank, 37 грн, а также Укргазбанке – по 37,5 грн.

Самый высокий курс в продажу выставили в Ощадбанке – 39,15 грн, а также Укрэксимбанке – 38,99 грн. Самый низкий – в Укргазбанке, 38,5 грн, а также ПриватБанке – 38,55 грн.

На черном рынке курс установили на среднем уровне в 38,65/38,76 грн (покупка/продажа). Это:

на 7 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 6 коп. дороже в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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