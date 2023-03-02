В Украине обновили курс доллара: сколько стоит в банках и на черном рынке

В Украине пересчитали наличный курс доллара. Так, банки установили его на уровне 38,5/39,2 грн (покупка/продажа), снизив на 10 коп. на продажу. На наличном рынке же американская валюта подорожала: на покупку на 15 коп. – до 38,85 грн, а на продажу – на 2 коп., до 39 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс на покупку установил Укрэксимбанк – 38,6 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,7 грн.

Дороже всего продает валюту Ощадбанк – по 39,75 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 38,9 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

При этом Пышный отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут купить американскую валюту онлайн. НБУ дал возможность гражданам покупать доллары в пределах 100 тыс. грн (на одного человека).

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