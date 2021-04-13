В Украине не хватает денег на пенсии: "дыра" в бюджете может достигнуть десятков миллиардов

В Украине из-за ускоренной индексации пенсий и освобождения ФЛП ("ФОПов") от уплаты ЕСВ дефицит Пенсионного фонда до конца 2021-го может достичь 22,9 млрд грн. Ситуация ухудшается, денег на выплаты не хватает, а системно проблему так и не решили.

Такие оценки озвучили эксперты Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE в публикации ЭП. "Суммарный объем непогашенных займов ПФ перед казначейством 1 января 2021-го достигал 62 млрд грн. Это без учета нынешних 7,5 млрд грн. Однако долг не является системным решением проблемы, ведь занимать можно долго и без ограничений", – говорится в материале.

Главные причины возникновения дефицита:

ускоренная индексация пенсий с 1 марта (ежемесячно расходы выросли на 2,3 млрд, а перенос сроков стоил 6,9 млрд);

освобождение ФЛП первой группы от уплаты ЕСВ за декабрь 2020 года и январь-май 2021-го согласно антиковидным законом;

с 1 января вступил в силу закон об устранении дискриминации плательщиков ЕСВ, который освободил ФЛП от уплаты ЕСВ за себя за те месяцы, за которые работодатель на основной работе уплатил за них страховой взнос.

"Несмотря на перевыполнение плана поступлений в государственный бюджет в январе-марте 2021-го, все большее беспокойство вызывает ситуация с финансовым обеспечением выплаты пенсий. На днях Пенсионный фонд отчитался, что завершил первый квартал с сверхплановых дефицитом 7,5 млрд грн", – говорится в публикации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с сентября 2021-го пенсии будут выплачивать по-новому. Все, кроме украинцев старше 80 лет и малоподвижных, должны открыть счета в банке и получать выплаты на карту. Это сделали для того, чтобы сэкономить деньги на доставке выплат с помощью почтальонов.