В Україні бракує грошей на пенсії: "дірка" в бюджеті може сягнути десятків мільярдів

В Україні через прискореня індексації пенсій і звільнення ФОПів від сплати ЄСВ дефіцит Пенсійного фонду до кінця 2021-го може досягти 22,9 млрд грн. Ситуація погіршується, грошей на виплати не вистачає, а системно проблему так і не вирішили.

Такі оцінки озвучили експерти Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління KSE в публікації ЕП. "Сумарний обсяг непогашених позик ПФ перед казначейством 1 січня 2021 року сягав 62 млрд грн. Це без урахування цьогорічних 7,5 млрд грн. Однак позики не є системним вирішенням проблеми, адже позичати можна довго і без обмежень", – йдеться в матеріалі.

Головні причини виникнення дефіциту:

прискорена індексація пенсій із 1 березня (щомісяця витрати зросли на 2,3 млрд, а перенесення термінів коштувало 6,9 млрд);

звільнення ФОПів першої групи від сплати ЄСВ за грудень 2020 року та січень-травень 2021-го згідно з антиковідним законом;

з 1 січня набув чинності закон про усунення дискримінації платників ЄСВ, який звільнив ФОПів від сплати ЄСВ за себе за ті місяці, за які роботодавець на основній роботі сплатив за них страховий внесок.

"Попри перевиконання плану надходжень до державного бюджету в січні-березні 2021 року, дедалі більше занепокоєння викликає ситуація з фінансовим забезпеченням виплати пенсій. Днями Пенсійний фонд відзвітував, що завершив перший квартал із понадплановим дефіцитом 7,5 млрд грн", – йдеться в публікації.

Як раніше писав OBOZREVATEL, із вересня 2021-го пенсії виплачуватимуть по-новому. Усі, крім українців старших за 80 років і малорухомих, повинні відкрити рахунки в банку і отримувати виплати на картку. Це зробили для того, щоб заощадити гроші на доставленні виплат за допомогою листонош.