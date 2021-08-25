В Украине курс доллара опустится до рекордной отметки: озвучен прогноз

В Украине курс доллара с 20 до 27 августа может снизиться с 26,7 до 26,5 грн/$. В то же время доллар на межбанке будут торговаться вблизи 26,6 грн/$. Это станет рекордной в 2021-м стоимостью валюты.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 26,5/26,7 грн", – прогнозирует эксперт.

Видео дня

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,73/26,75 до 26,65/26,67 (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,71/26,90 до 26,60/26,79 (-0,4%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,7%.

К концу августа имеет все шансы как на укрепление на 20-25 копеек (до 27 грн/$), так и на снижение до новой отметки в 26,5 грн/$. С одной стороны, на доллар давит ситуация в США (инфляция оказалось выше планируемого уровня), а с другой – на гривню давит ситуация с долговыми бумагами (ОВГЗ).

Как ранее писал OBOZREVATEL: