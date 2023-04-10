В Украине изменили курс доллара: сколько стоит американская валюта

По состоянию на утро 10 апреля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37,2/37,9 грн (покупка/продажа). Таким же он был днем ранее. А вот на черном рынке стоимость американской валюты немного изменилась: в покупке она подорожала на 1 коп. – до 37,51 грн, тогда как в продаже подешевела на 2 коп. – до 37,67 грн.

Видео дня

Среди больших банков самый высокий курс в продаже выставили в Райффайзен Банке – 38,4 грн. Самый низкий – в ПриватБанке – 37,6 грн.

Дороже всего покупает валюту США ПУМБ – по 37,5 грн. Дешевле всего – тот же ПриватБанк, по 37,1 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать

По прогнозам, в преддверии Пасхи курс доллара в Украине может снизиться на 3-4% – до 37-37,6 грн. По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, главным фактором, который может "спровоцировать" укрепление гривны, является предпраздничное оживление на наличном рынке: по сравнению с началом апреля, активность граждан на валютном рынке может возрасти на 10-12%.

"Часть граждан, готовясь к праздникам, может обменять определенное количество валюты, тем самым создав незначительное доминирование предложения над спросом. Соответственно, из-за чрезмерного количества наличных денег в обменных пунктах курс доллара может несколько снизиться. Но не стоит ожидать обвала или резких курсовых "прыжков": в условиях роста предложения на 5-7%, потенциальное снижение наличного курса не превысит 2-3% (то есть не больше 1 грн за доллар), – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до минимума сократился разрыв между официальным и наличным курсом доллара. Если в середине 2022 года он составлял 28,5%, то в конце марта-2023 – всего 3,6%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!