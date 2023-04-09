Как изменится курс доллара в Украине перед Пасхой: прогноз эксперта

Наличный курс доллара в Украине в преддверии Пасхи может снизиться на 3-4% – до 37-37,60 грн/$. В свою очередь, евро может снизиться до 39,5-41 грн/€.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он добавил, что в преддверии Пасхи ситуация на валютном рынке будет сохраняться достаточно стабильной.

Как отмечается, текущие наличные курсовые колебания не превысят 0,3-0,5 грн. Разница между курсом покупки и продажи доллара и евро будет минимальной – от 0,15 до 0,25 грн.

Эксперт подчеркнул: самым главным фактором, который может "спровоцировать" укрепление гривны, является предпраздничное оживление на наличном рынке. Так, по сравнению с началом апреля , активность граждан на валютном рынке может возрасти на 10-12%.

"Понимаем, что часть граждан, готовясь к праздникам, может обменять определенное количество валюты, тем самым создав незначительное доминирование предложения над спросом. Соответственно, из-за чрезмерного количества наличных денег в обменных пунктах курс доллара и евро может несколько снизиться. Но не стоит ожидать обвала или резких курсовых "прыжков": в условиях роста предложения на 5-7%, потенциальное снижение наличного курса не превысит 2-3% (то есть не больше 1 грн за $ и 1,3 грн за €)", – сказал Марченко.

Он указал, что такая ситуация не чрезвычайна. Ведь ежегодно периоды больших праздников сопровождаются определенными изменениями на валютном рынке, и такие изменения ситуативны. По прогнозу, уже с 17 апреля валютный курс будет постепенно "тянуться" к экономически обусловленным и объективным отметкам: 36,9-37,5 грн/$ и 40-41 грн/€.

Что повлияет на рынок валют?

Политика регулятора по достижению баланса между спросом и предложением на наличные: к депозитам с конвертацией добавились новые "депозитные сертификаты" со ставкой 25%, которые могут стимулировать развитие депозитных предложений в коммерческих банках, а затем – закрепить за гривной статуса "приоритетной валюты" для сбережений ;

весома макрофинансовая помощь в частности от США, Британии, Канады, ЕС и международных валютных институций, таких как МВФ (например, недавнее получение $2,7 млрд из 4-летней программы на $15,6 млрд, программа финансирования от ЕС более чем на €18 млрд , а также льготный кредит от Канады на $1,8 млрд): украинская экономика сейчас опирается на помощь, ведь получаемые средства позволяют контролировать экономическую ситуацию;

постепенная активизация бизнеса: касается как малого, среднего, так и крупного бизнеса;

"сдержанная инфляция", которая не превышает 1% в месяц;

экспортные денежные поступления.

психологическая устойчивость и выносливость граждан в условиях войны, а также эффективность ВСУ в освобождении украинских территорий.

"Итак, на следующей неделе на валютном рынке будет царить предпраздничное настроение", что может проявиться в незначительном (до 3%) снижении наличного курса. Других причин, которые могли бы существенно изменить ситуацию на рынке, сейчас нет", – подытожил эксперт.

OBOZREVATEL сообщал, что в Нацбанке привязали отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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