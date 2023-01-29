Доллара по 50 грн в Украине не будет: чего ожидать с 30 января

В Украине в период с 30 января по 5 февраля не ожидается значительного изменения наличного курса доллара – как в сторону роста, так и уменьшения. По прогнозам, в это время он будет находиться в уже привычных пределах 40-41 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он отметил: период валютного равновесия будет продолжаться с незначительными кратковременными колебаниями курса в пределах 0,5 грн.

"Инерция рынка" и текущая ситуация подводят к прогнозу: в течение следующей недели глобальных изменений с курсом валют не произойдет. Таким образом, с 30 января по 5 февраля курс наличного доллара будет находиться в уже привычных границах 40-41 грн/доллар", – рассказал банкир.

Что обеспечивает стабильность курса

По словам Марченко, на текущую валютную устойчивость влияет ряд факторов. Главными из которых являются:

стабилизационная политика НБУ, "направленная на достижение баланса между спросом и предложением на наличную валюту";

сохранение учетной ставки на уровне 25%;

неизменный официальный курс;

макрофинансовая помощь,;

сокращение темпов инфляции,

военно-техническая помощь, приближающая победу Украины.

Чего ожидать в ближайшие месяцы

Основной задачей в ближайшие недели и месяцы, по словам банкира, станет удержание экономической стабильности. Главным же вызовом для этого, подчеркнул он, является война.

"Учесть все обстоятельства, которые могут повлиять на валютный рынок, сейчас достаточно сложно. Ведь идет война, каждый день страна находится под значительным давлением.Риски ракетных атак и их последствия прямо и косвенно влияют на все сферы жизни. Поэтому в ближайшие недели и месяцы удержание экономической стабильности станет одной из важных задач", – резюмировал Марченко.

Какой курс установили банки утром 29 января

По состоянию же на утро 29 января банки установили наличный курс доллара в Украине на уровне 40,05/40,55 грн (покупка/продажа). На черном же рынке он составляет 40,4/40,48 грн. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным – 36,56 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам же замглавы НБУ Юрия Гелетия, в регуляторе не видят причин для пересмотра официального курса доллара. Таким образом он останется на уровне 36,56 грн.

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