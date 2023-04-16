В Украине переписали курс доллара: сколько стоит американская валюта

Украинские банки утром 16 апреля выставили наличный курс доллара на уровне 37,5/38 грн (покупка/продажа). Таким же он был и днем ранее. А вот на черном рынке произошли изменения: в продаже американская валюта подешевела на 3 коп. – до 37,8 грн, а в покупке подорожала на 1 коп. – до 37,97 грн.

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Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс в ПриватБанке и Ощдабанке

На 16 апреля ПриватБанк выставил курс на уровне 37,3 в покупке. В продаже – 37,8 грн.

В Ощадбанке доллар покупают по 37,45 грн. Продают – по 38,4 грн.

Также эти учреждения установили карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Украина обязалась отменить фиксированный курс

В то же время новая программа финансирования Украины со стороны МВФ предусматривает отмену фиксированного курса. Впрочем, ожидается, что это произойдет только после окончания войны.

"Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда – до окончания боевых действий, другая – после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части", – рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Там отметили: в целом же Нацбанк может пересматривать фиксированный курс в сторону повышения или понижения. Это зависит от ряда факторов, в частности:

интенсивность боевых действий;

международная поддержка;

стабильность "зернового коридора" и т.д.

"Однако пока идет война, об отказе от него речь не идет. НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную политику. Фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания", – резюмировали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине уже до минимума сократился разрыв между официальным и наличным курсом доллара. Если в середине 2022 года он составлял 28,5%, то в конце марта 2023-го – всего 3,6%.

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