Молдова отказалась вводить санкции против России: президент назвала причину

Молдова не будет вводить санкции против России, которая развернула войну против Украины. Как объяснила президент Майя Санду, так государство может остаться без газа и электроэнергии из страны-террориста.

"Если говорить о санкциях вообще, не вдаваясь в детали, можно ли сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, мы не можем быть очень поверхностными", – рассказала Санду в интервью Radio Europa Liberă 1 апреля.

Она отметила, что важнейшим элементом деловых отношений являются энергоресурсы. "Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, не можем, ни ради наших граждан, ни ради 100 000 беженцев из Украины, из которых 50 000 детей", – отметила президент Молдовы.

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Она также указала, что Молдова "пользуется полной поддержкой своих западных партнеров". Кроме того, они даже попытаются помочь Кишиневу найти альтернативные варианты касательно энергоресурсов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает категорически против введения Евросоюзом санкций на импорт российского газа. В правительстве страны эти ограничения называют "угрозой безопасности энергоснабжения Венгрии", сообщает издание Hungary today.

По словам Сийярто, Венгрия "четко рассматривает санкции против поставок энергоносителей как красную линию". "Мы не поддержим санкции, которые угрожают безопасности энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение по рискам войны, поэтому теперь мы должны действовать еще жестче и еще четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть, мир и безопасность в Венгрии", – сказал Сийярто.

Позже президент страны Виктор Орбан ответил на обвинения президента Владимира Зеленского в том, что его страна отказывается поддержать Украину. Политик заявил, что готов помочь, однако считает, что "нельзя просить разорить" венгров ради украинцев.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь заявил, что такая политика обойдется Венгрии очень дорого.Как сообщал OBOZREVATEL, Германия отвергла требование России об оплате газа в рублях, назвав его шантажом. Там подчеркнули: ключевым в этом вопросе является соблюдение контрактов, а они были заключены в евро.

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