В Северной Кореи раскритиковали США за санкции против России и поддержку Украины

Государственные СМИ Северной Кореи раскритиковали США и президента Джо Байдена за то, что из-за войны, которую развернула РФ против Украины, в отношении страны-агрессора ввели более масштабные санкции. Отмечается, что действия Запада якобы направлены на то, чтобы "запятнать внешний имидж России и в дальнейшем привести к краху режима".

Международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи Ким Мен Чхоль рассказал в комментарии одному из изданий, что ситуация в Украине внезапно превращается из "проблемы безопасности в проблему прав человека". Об этом пишет Mk.co.

Ким Мен Чхоль осудил действия американцев. "Соединенные Штаты и западные страны являются виновниками агрессии, которая ранее приводила к насилию, войнам, гуманитарным катастрофам и нестабильности и унесла жизни миллионов невинных мирных жителей в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и других частях мира", – сказал он.

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Отметим, сегодня, 9 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Луганскую область. От бомбардировки пострадали жилые кварталы, есть раненые и погибшая. Но даже после очередных зверских действий страны-террориста в Украине, Северная Корея продолжает поддерживать президента Путина.

Как сообщил на официальной Facebook-странице глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, бомбардировки были в Рубежном, Лисичанске и Северодонецке, которые считаются самыми горячими точками региона. Он отмечает, что из-за действий кремлевских преступников был поврежден дом в Рубежном.

В результате были ранены 4 местных жителя. Одну погибшую женщину обнаружили в старом районе Северодонецка.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Джо Байден подписал два закона, вводящих дополнительные санкции против России и Беларуси. В частности, запрещают импорт российской нефти.