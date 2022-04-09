США ввели эмбарго против российской нефти: Байден подписал закон

Президент США Джо Байден подписал два закона, вводящих дополнительные санкции против России и Беларуси. В частности, запрещают импорт российской нефти.

О подписании сообщили в Белом доме. Там отметили, что:

один из законопроектов приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, открывая путь к повышению пошлин на импорт из них;

другой запрещает импорт нефти и энергопродуктов из России.

Оба документа разработаны в связи с развязанной Россией войной в Украине. Ранее они были одобрены Конгрессом и Сенатом.

Немногим ранее США ввели полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.

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Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику – те американские компании, которые еще вкладывают деньги в российские "дочки", больше не смогут этого делать. Таким образом США полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора.

Запрет на новые инвестиции в Россию, по мнению Белого дома, еще больше изолирует агрессора от мировой экономики. Так, если более покинуть Россию уже решили более 600 транснациональных компаний, то теперь все американские фирмы не смогут вкладывать деньги в свой бизнес в РФ.

Кроме того, Белый дом ввел санкции против дочерей президента России Владимира Путина, а также супруги и дочери главы российского МИД Сергей Лаврова. Также под ограничения попали зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден заявил, что задачей США является "удушение развития экономики РФ". При этом он подчеркнул, что уже введенные американские санкции нанесут тяжелый урон экономике России – один год их действия сведет на нет все ее достижения за последние 15 лет.