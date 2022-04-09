Оккупанты обстреляли Луганщину, горят многоэтажна, АЗС и предприятие: появились подробности. Видео

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Луганскую область. От бомбардировки пострадали жилые кварталы, есть раненые и погибшая.

Об этом сообщил на официальной Facebook-странице глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В частности, речь идет о Рубежном, Лисичанске и Северодонецке, которые считаются самыми горячими точками региона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Гайдай отмечает, что из-за действий кремлевских преступников был поврежден дом в Рубежном. В результате были ранены 4 местных жителя. Одну погибшую женщину обнаружили в старом районе Северодонецка.

Сложной ситуация остается и в Лисичанске. В результате обстрела здесь загорелись многоэтажки, АЗС и предприятие. Спасатели не могут приступить к работе из-за бомбардировки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что враг разрушил или повредил все больницы в Луганской области.