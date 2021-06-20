В Счетной палате подсчитали, сколько должен каждый украинец по кредитам государства

В Счетной палате констатировала печальную ситуацию с задолженностью Украины. За год объем государственного и гарантированного государством долга увеличился аж на 28%.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в Верховной Раде 18 июня. По его словам, объем госдолга достиг уже 2,5 триллионов гривен, а на его обслуживание и погашение направлено 512 млрд грн, что составляет треть расходов государственного бюджета.

Учитывая, что в стране сейчас проживает 41,5 миллиона человек, каждый украинец должен государству примерно 61 тысяч гривен.

"Задумайтесь, фактически каждый украинец имеет 61 тысячу гривен долга. За его обслуживание и погашение каждый из нас заплатил в прошлом году 12,3 тыс. гривен. Неприменение ограничительных норм Бюджетного кодекса касательно долга ухудшает основные показатели долговой безопасности", - акцентировал Валерий Пацкан.

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Кроме прочего, глава Счетной палаты отметил, что в 2020 году дефицит бюджета стал самым большим за последние 10 лет и составляет 218 млрд грн. Для выполнения бюджета правительство заимствовало 640 млрд грн. И хотя привлекать деньги на приемлемых условиях стает все тяжелее, государство все равно нуждается во внешних займах под низкий процент для преодоления бюджетных и финансовых проблем.

По его словам, август – сентябрь 2021 года будут критическими, поскольку Украина должна будет вернуть 2,2 млрд долгов по своим внешним долгам.

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