Марченко назвал главные требования МВФ к Украине для нового транша
Украина должна выполнить три требования Международного валютного фонда, чтобы получить новый транш финансовой помощи. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Первая задача – восстановления работы Национального антикоррупционного бюро. Об этом Марченко заявил в интервью "24 каналу".
Следующим шагом является восстановление работы Нацагентства по предупреждению коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и подачу. Принятие закона президент ветировал.
Также есть вопросы по Высшему совету правосудия. По его словам, согласована редакция закона, сейчас проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт.
"Вместе с тем по НАБУ – сложнее. Сейчас идут переговоры о конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", – подчеркнул Марченко.
Министр финансов добавил, что ведомство закрывает критические потребности финансирования, заимствуя на внутреннем и внешнем рынках и перевыполняя доходы бюджета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться, и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждая отстаивает свою позицию.
МВФ по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. Теперь МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.
Также представители Международного валютного фонда предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления.
Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.