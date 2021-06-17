Марченко назвал главные требования МВФ к Украине для нового транша

Украина должна выполнить три требования Международного валютного фонда, чтобы получить новый транш финансовой помощи. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Первая задача – восстановления работы Национального антикоррупционного бюро. Об этом Марченко заявил в интервью "24 каналу".

Следующим шагом является восстановление работы Нацагентства по предупреждению коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и подачу. Принятие закона президент ветировал.

Также есть вопросы по Высшему совету правосудия. По его словам, согласована редакция закона, сейчас проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт.

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"Вместе с тем по НАБУ – сложнее. Сейчас идут переговоры о конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", – подчеркнул Марченко.

Министр финансов добавил, что ведомство закрывает критические потребности финансирования, заимствуя на внутреннем и внешнем рынках и перевыполняя доходы бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться, и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждая отстаивает свою позицию.

МВФ по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. Теперь МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.