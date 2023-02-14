Правительство страны-агрессорки России не хочет продлевать "зерновое соглашение". По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, пролонгирование договоренности является "нецелесообразным".

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Кремль недоволен "зерновым соглашением" и считает его несправедливым. Об этом Вершинин рассказал российским пропагандистским СМИ.

В МИД России считают продление Стамбульских соглашений "нецелесообразным", если со страны не снимут санкции, влияющие на экспорт сельхозпродукции. Вершинин также посетовал на то, что аммиак до сих пор не поставляется по трубопроводу "Тольятти – Одесса", хотя это обсуждалось ранее.

"Без ощутимых результатов по реализации Меморандума Россия – ООН, в первую очередь относительно реального снятия санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция Стамбульских "пакетных" договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразно", – сказал Вершинин.

Он добавил, что якобы "аммиакопровод, прокачивающий за год около 2,5 млн тонн сырья, достаточного для производства 7 млн тонн удобрений, чтобы прокормить 200 млн человек, простаивает только и исключительно из-за позиции Киева".

Напомним, 17 ноября 2022 года "зерновое" соглашение было автоматически продлено на 120 дней. В контексте продления соглашения представители ООН отмечали, что также работают над устранением препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих "зерновым коридором". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате чего зерно не попадает к покупателям вовремя. А это создает риск для глобальной продовольственной безопасности, ведь общий экспорт зерна из Украины сокращается.

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