Россия срывает "зерновую сделку": экспорт продовольствия из Украины стремительно падает

Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих по "зерновому коридору". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате зерно не попадает к покупателям вовремя. А это уже создает риски для глобальной продовольственной безопасности, ведь общий экспорт зерна из Украины сокращается.

Видео дня

Только за январь-2023 поставки зерна по Черному морю сократились почти на четверть по сравнению с декабрем-2022. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, за январь по "зерновому коридору" прошли только 77 судов с 3 млн тонн продукции на бортах, тогда как в декабре 94 судна перевезли 3,7 млн тонн. Загруженность портов "Большой Одессы" ("Одесса", "Пивденный", "Черноморск") упала до 30-40%.

"Ежесуточно из портов выходит 2,5 судна (на пике работы – 10-12)... Единственное и главное препятствие – действия представителей государства-агрессора, искусственно тормозящих или срывающих инспекцию судов", – отметил Гетманцев.

Для замедления поставок РФ использует механизм проверок судов с зерном. В сутки только три корабля из девяти получают разрешение на заход в украинские порты под загрузку. На обратном пути ситуация еще хуже.

"Зерно неделями стоит в море в ожидании инспекций и попадает к заказчикам с огромными задержками. Катастрофическая ситуация и с регистрацией судов для участия в "морской зерновой инициативе" – из 80 поданных заявок регистрируются только 2-3 судна в сутки", – рассказал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украина, Турция, ООН и Россия продлили действие "зернового соглашения" на 120 дней. Срок действия изначальной сделки истекал 19 ноября. Теперь соглашение будет действовать до 19 марта 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!