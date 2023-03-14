В России утверждают, что зерновое соглашение продлили на ее условиях: что заявили в МИД РФ

В России заявили, что действие зерновых соглашений было продлено – на 60 дней при сохранении прежних условий. В настоящее время Украина не подтвердила этой информации, однако ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков раскритиковал желание РФ продолжить действие сделки на такой срок.

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О продлении соглашений на 60 дней сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер", – сказал он.

При этом Грушко подчеркнул: в рамках соглашения РФ намерена добиваться отмены санкций против ее сельскохозяйственной продукции. "Мы настойчиво будем добиваться того, чтобы все обещания, обязательства, которые были даны России по части выполнения второго трека [зерновой сделки], а это снятие всех санкций – прямых и косвенных – для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки, были выполнены", – заверил замглавы МИД РФ.

В Украине же пока не прокомментировали это заявление. Однако 13 марта министр инфраструктуры Александр Кубраков резко раскритиковал позицию Москвы по новым срокам соглашения. Он подчеркнул:

соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление ее действия по крайней мере на 120 дней;

поэтому позиция России противоречит документу, подписанному Турцией и ООН.

"Мы ждем официальной позиции ООН и Турции как гарантов этой инициативы", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих по "зерновому коридору". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате зерно не попадает к покупателям вовремя. А это уже создает риски для глобальной продовольственной безопасности, ведь общий экспорт зерна из Украины сокращается.

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