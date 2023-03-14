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В России утверждают, что зерновое соглашение продлили на ее условиях: что заявили в МИД РФ

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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В России утверждают, что зерновое соглашение продлили на ее условиях

В России заявили, что действие зерновых соглашений было продлено – на 60 дней при сохранении прежних условий. В настоящее время Украина не подтвердила этой информации, однако ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков раскритиковал желание РФ продолжить действие сделки на такой срок.

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О продлении соглашений на 60 дней сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер", – сказал он.

При этом Грушко подчеркнул: в рамках соглашения РФ намерена добиваться отмены санкций против ее сельскохозяйственной продукции. "Мы настойчиво будем добиваться того, чтобы все обещания, обязательства, которые были даны России по части выполнения второго трека [зерновой сделки], а это снятие всех санкций – прямых и косвенных – для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки, были выполнены", – заверил замглавы МИД РФ.

В Украине же пока не прокомментировали это заявление. Однако 13 марта министр инфраструктуры Александр Кубраков резко раскритиковал позицию Москвы по новым срокам соглашения. Он подчеркнул:

  • соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление ее действия по крайней мере на 120 дней;
  • поэтому позиция России противоречит документу, подписанному Турцией и ООН.

"Мы ждем официальной позиции ООН и Турции как гарантов этой инициативы", – отметил министр.

Кубраков резко раскритиковал позицию Москвы по новым срокам соглашения

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих по "зерновому коридору". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате зерно не попадает к покупателям вовремя. А это уже создает риски для глобальной продовольственной безопасности, ведь общий экспорт зерна из Украины сокращается.

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