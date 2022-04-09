В России уже "выборочный дефолт": рейтинг страны-агрессора понизили

Крупнейшее агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт). У Российской Федерации есть всего 30 дней, чтобы отказаться от идеи президента РФ Владимира Путина вместо долларов погашать валютные долги в рублях.

Об этом говорится в сообщении S&P. "Снижение рейтинга последовало за тем, что российское правительство, как мы понимаем, произвело выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что у России есть 30 дней, чтобы не допустить дефолта. Ситуация может ухудшиться уже в мае, когда возможно объявление РФ страной в состоянии дефолта.

Видео дня

Банкротство надолго отрезает страну от возможности выгодно заимствовать средства на мировом рынке капитала, а в данном случае, по мнению профессора Бургхофа, может отпугнуть даже таких потенциальных кредиторов России, как китайские банки. К тому же опыт отказа большевиков платить по долгам правительства показывает: за дефолтом следуют длящиеся порой десятилетиями судебные тяжбы вокруг требования компенсаций.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россию ждет cross-дефолт – ситуация, при которой все кредиторы компаний одновременно требуют вернуть свои долги. Эта ситуация может оказаться разрушительной для РФ.