В России резко подорожал доллар: из-за чего падает рубль

Российский рубль снизился до самой низкой отметки по отношению к доллару за год. Американская валюта в РФ подорожала на 6,1% и достигла отметки в 81,6 рубля.

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Как говорится в публикации The Washington Post, доллар подорожал из-за снижения доходов Москвы от нефти. Наблюдатели uble объяснили последнее падение валюты сообщением российской газеты "Коммерсантъ" о том, что президент России Владимир Путин разрешит производителю газа "Новатэк" купить Shell.

Невозможно определить, может ли Shell получить деньги и вывезти их из страны. Shell заявила в публичных документах, что она не подавала заявку на передачу своей доли в проекте во вновь созданную российскую компанию прошлым летом.

Через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Shell заявила, что планирует прекратить инвестиции, и списала миллиарды долларов, в том числе 1,6 миллиарда долларов, связанных с активами "Сахалина-2". Представитель компании отказался от комментариев.

Падение рубля показывает, насколько трейдеры обеспокоены уходом денег из России. Экономика боролась с западными санкциями, испаряющимся непредвиденным доходом от нефти и газа. Валютная пара рубль-доллар также стала более волатильной, поскольку Россия отказалась от американской валюты, ограничив количество сделок, проводимых каждый день.

Отметим, Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефти. При этом в импорте ЕС ее доля только за 2022-й упала с 31% до 4%. Фактически РФ потеряла самый крупный и платежеспособный рынок.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США удалось сократить стоимость нефти в мире. Однако уже в ближайшее время ожидается значительный рост цен.

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