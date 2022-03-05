В России начались проблемы с производством бумаги

Крупнейший производитель офисной бумаги А4 в Ленинградской области (РФ) SvetoCopy 5 марта приостановил производство. Ключевой причиной является проблема со снабжением химических реактивов. На это повлияли санкции, введенные Запад в отношении России из-за того, что последняя развернула войну против Украины.

Об этом сообщили в SvetoCopy. Ранее в компании заявили, что предпринимают шаги для устранения проблем с цепочкой поставок и продолжения производства.

Дело в том, что завод сильно зависим от сырья из Европы. Учитывая масштабы санкций, введенные ЕС, США и прочими странами, вскоре у России могут возникнуть проблемы не только в производстве бумаги, но и в других отраслях.

Ранее сообщалось, что рабочие на нефтехимическом заводе в Татарстане (Россия) перед получением зарплаты устроили бунт против перевода выплат из валюты в рубли по "старому" курсу. Дело в том, что после того, как РФ начала войну против Украины, рубль рекордно упал. Официальный курс доллара в РФ взлетел с 76,5 руб. (22 февраля) до 105,8 руб. (5 марта).

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Более ста рабочих прошли по производственной площадке с громким свистом и криками. Подрядчик предприятия "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) – турецкая Gemont. Зарплаты сотрудников завода выплачиваются в рублях, но привязаны к валютному курсу.